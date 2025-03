TS critica: “Coreografia di scarsa fantasia. Dov’è la goliardia di Firenze?”

Diciamo subito che sono lontani i tempi e i temi di coreografie spiccatamente ironiche, come quando la curva dell’Inter - per restare in tema - aveva celebrato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League con un eloquente “Game Over” e la Coppa dalle grandi orecchie. Sarcasmo, insomma, più o meno marcato, ma pur sempre nei limiti. Al Franchi di Firenze invece si è puntato sullo slogan a effetto e diretto, di certo non particolarmente originale e nemmeno brillante: una curva intera, coperta di bandierine viola e bianche, a comporre la scritta “Juve mer...”, che è una frase che si sente in tutti gli stadi d’Italia ma che raramente ha un tale impatto visivo, in teoria in mondovisione (anche se in pratica le telecamere non l’hanno inquadrata). (IL NOSTRO SONDAGGIO SULLA COREOGRAFIA). La goliardia toscana, che è una qualità riconosciuta ovunque, in questo caso non si è vista: detto della scarso esercizio di fantasia e dando per assodato ciò che scontato non è, cioè che la tifoseria organizzata non debba per forza preoccuparsi del tipo di immagine che si dà a una città o a un club, è la Juventus che si è arrabbiata.