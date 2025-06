Tra riscatti e prestiti, che boomerang di giocatori al Viola Park: i nomi

L'estate della Fiorentina non sarà movimentata solo dal mercato di entrata e uscita, ma anche dal ritorno di numerosi giocatori ceduti in prestito nella stagione appena conclusa. Si delineano due gruppi principali: da un lato i calciatori rientranti da prestiti secchi (Fortini, Kouame, Bianco, Valentini, Amatucci, Christensen), dall’altro quelli su cui pende un diritto di riscatto, tra cui Ikoné, Nzola, Sottil, Brekalo, Barak, Biraghi, Infantino e Sabiri. A questi si aggiungono giovani come Lucchesi, Distefano e Favasuli e situazioni già definite come quelle di Nico Gonzalez, Amrabat e Kayode.

Alcuni giocatori, come Valentini (autore di una buona stagione col Verona) e Bianco, sono attesi al Viola Park per la preparazione, mentre Kouame torna dopo un grave infortunio e Fortini si è messo in mostra in Serie B. Christensen e Amatucci, ancora impegnati nei playout con la Salernitana, sono sotto contratto fino al 2028 e 2027. Per loro, il rientro a Firenze è scontato, mentre per altri tutto dipende dalle scelte delle società dove hanno militato in prestito.