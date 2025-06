Tra Nazionale e Viola Park: l’estate dei giocatori della Fiorentina

Dopo la vittoria contro l’Udinese, i giocatori della Fiorentina hanno lasciato il Viola Park per cominciare il periodo di pausa. Alcuni sono tornati in attività con le rispettive nazionali, come Gosens, già al lavoro per la Nations League contro il Portogallo, Pongracic con la Croazia e Gudmundsson, che ha trascorso qualche giorno in famiglia prima di rientrare. Anche Kean e Ranieri sono impegnati con l’Italia, con Moise atteso da una sfida mondiale contro Haaland e la Norvegia. Intanto, Kean ha condiviso alcuni momenti della sua vacanza, incluso un incontro con Ronaldinho.