Tra gol, premi e umiltà: la silenziosa rinascita di Rolando Mandragora

Rolando Mandragora si è guadagnato un ruolo da protagonista nella Fiorentina grazie a prestazioni di alto livello, gol e assist decisivi, diventando un elemento imprescindibile per Raffaele Palladino. Per il centrocampista campano si tratta della stagione della rinascita, dopo anni segnati dagli infortuni. Nonostante la soddisfazione personale, Mandragora resta concentrato sugli obiettivi di squadra, e presto discuterà con la dirigenza il possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2026.