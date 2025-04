Torna Parisi, Kean-Gudmundsson davanti: Palladino non cambia più

Altro giro, altra corsa. Si torna subito in campo, tre giorni dopo il 2-1 conquistato a Celje. Stavolta in campionato, contro il Parma di Cristian Chivu che nelle ultime cinque partite ha raccolto quattro punti. La Fiorentina scende in campo col 3-5-2 d'ordinanza, grazie a cui secondo Raffaele Palladino la squadra ha migliorato la costruzione del gioco. Non ci sarà Andrea Colpani che, come dichiarato a Radio Bruno, non sarà disponibile prima di dieci giorni: «Forse ci vorrà anche una settimana», le sue parole.