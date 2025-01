Torino: difficile arrivare a Beto. Torna di moda Kouamé

Kouamé potrebbe agire in doppia veste nel nuovo modulo di Vanoli

Il Torino è alla ricerca di un attaccante visto l'infortunio rimediato da Duvan Zapata. L'obiettivo numero uno è Norberto Beto dell'Everton, ma Moyes, nuovo tecnico della squadra inglese, riflette. L'ex viola Cabral è l'alternativa all'ex Udinese, ma intanto da ieri è tornata di moda la candidatura di Christian Kouamé. Come scrive Tuttosport, col nuovo modulo di Vanoli può agire sia da jolly nel tridente sia da prima punta adattata. Domenica alle 12.30 allo stadio Franchi è in programma proprio Fiorentina-Torino. Chissà che le due dirigenze, aggiungiamo noi, non possano tornare a parlare dell'ivoriano.