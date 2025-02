Guarda chi c’è: il Franchi rivede, senza rimpianto, Ikonè. E a fine stagione?

Toh, guarda chi c'è. In panchina, durante il riscaldamento, forse anche in campo: di sicuro, il pubblico viola rivedrà oggi (senza rimpianto, sia chiaro), l'ex Ikonè. Lui, che in viola non ha mai convinto e non ha fatto un granché (o pochissimo) per dare una mano importante alla squadra, è da qualche settimana un giocatore del Como. Como che era alla ricerca di un esterno offensivo e che ha combinato con la Fiorentina una trattativa che in qualche modo dovrà essere chiusa e definita in estate. Lo scrive la Nazione.