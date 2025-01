Thiago Motta vuole solo Hancko. Snodo cruciale? La cessione di un ex viola

Vi ricordate David Hancko ? Meteora viola, che a Firenze durò soltanto una stagione? Bene, oggi è un solido difensore di 27 anni del Feyenoord e della nazionale slovacca. Ma non solo, è anche il profilo più ambito del calciomercato invernale della Juventus. Infatti come raccolto da Tuttosport, Thiago Motta vorrebbe il talento che passò la stagione 2018/2019 in viola, a Torino il prima possibile . Sia per problemi numerici, visto le assenze di Bremer e Cabal e la vicinissima cessione di Danilo, sia per una questione di adattamento al campionato. Nonostante l'anno in viola, il giovanissimo Hancko disputò appena 5 presenze nel capoluogo toscano. Difficile però per Cristiano Giuntoli realizzare in tempi brevi il sogno del tecnico ex Bologna, vista la poca disponibilità economica

Ci vorrebbe una cessione

L'obiettivo del ds bianconero è quello di ottenere un tesoretto dalle cessioni dei giocatori meno impiegati. Tra questi ci sarebbe l'ex centrocampista viola Arthur. Il brasiliano non è mai sceso in campo in questa stagione e nonostante le continue voci di mercato è rimasto alla Juventus. Adesso il club bianconero farebbe di tutto pur di togliersi l'ingaggio pesante del brasiliano. Dalla Spagna sembra concreto l'interesse del Betis Siviglia, ma ci vorrebbe comunque una mano da parte della Juventus. Infatti il club spagnolo potrebbe anche pagare i 5 milioni di euro che prende in questo momento l'ex Liverpool, ma non vorrebbe spendere niente sul piano del cartellino del giocatore. Insomma, la Juventus vorrebbe liberarsi di un ex viola per far posto ad un altro ex Fiorentina, magari proprio per continuare quella colonizzazione che in questi anni non ha portato grandissimi risultati