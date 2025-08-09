E' il giorno di Manchester United-Fiorentina, amichevole in programma alle 13.45 (ora italiana). Un test di altissimo livello - scrive La Nazione - e dal sapore speciale per l'ex David De Gea, pronto a ritrovare il suo vecchio pubblico da avversario e da protagonista. (...). Dopo la sconfitta contro il Leicester e il pari contro il Nottingham Foresta, la Fiorentina va a caccia di risposte sia sul piano del gioco che su quello della concretezza. Fin qui, infatti, la squadra viola non ha ancora trovato la via del gol nella sua preparazione oltremanica e uno degli obiettivi dichiarati dall'allenatore è quello di tornare a casa con un'altra prestazione convincente e almeno un rete all'attivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Test di alto livello contro il Manchester United: Fiorentina a caccia di risposte
La Nazione
Test di alto livello contro il Manchester United: Fiorentina a caccia di risposte
Alle 13.45 (ora italiana) l'amichevole di "Old Trafford" che chiuderà la preparazione estiva della Fiorentina in Inghilterra
La staff tecnico sta preparando da giorni la sfida con attenzione, consapevole del valore dell'avversario ma anche dell'importanza di chiudere al meglio il precampionato. Anche per questo in settimana Pioli ha gettato un occhio particolare alle caratteristiche del Manchester United che, oltre a un mercato faraonico (solo per il reparto offensivo i Red Devils hanno speso 200 milioni di sterline), nelle amichevoli estive se l'è cavata bene collezionando due vittorie e altrettanti pareggi.
Nel video in alto la probabile formazione della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA