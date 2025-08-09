Test di alto livello contro il Manchester United: Fiorentina a caccia di risposte

E' il giorno di Manchester United-Fiorentina, amichevole in programma alle 13.45 (ora italiana). Un test di altissimo livello - scrive La Nazione - e dal sapore speciale per l'ex David De Gea, pronto a ritrovare il suo vecchio pubblico da avversario e da protagonista. (...). Dopo la sconfitta contro il Leicester e il pari contro il Nottingham Foresta, la Fiorentina va a caccia di risposte sia sul piano del gioco che su quello della concretezza. Fin qui, infatti, la squadra viola non ha ancora trovato la via del gol nella sua preparazione oltremanica e uno degli obiettivi dichiarati dall'allenatore è quello di tornare a casa con un'altra prestazione convincente e almeno un rete all'attivo.