Terzo Memorial Davide Astori: oggi al via all’Affrico

“Siamo in fibrillazione” ha commentato alla vigilia Luca Giotti “comincia il terzo memorial Davide Astori, è il terzo anno che lo facciamo e siamo davvero contentissimi di questa manifestazione. Ci sarà tantissimo calcio e ovviamente spazio per il ricordo di Davide. Sono trascorsi sette anni ma non dobbiamo perdere la sua memoria e il suo bellissimo ricordo. Sono assolutamente certo che saranno tre giorni di grande sport”.