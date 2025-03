Tardelli deluso: “Juve senza dignità. Vedere Kean e Fagioli fa riflettere”

L'ex centrocampista della Juventus, Marco Tardelli , ha commentato, a Tuttosport, la situazione dei bianconeri dopo la sconfitta con la Fiorentina: "Partite come quelle di Firenze devono essere semplicemente archiviate e lasciate alle spalle. Queste sconfitte non vanno analizzate, bisogna solo metterle da parte. Ora è fondamentale un confronto diretto nello spogliatoio per cercare di recuperare po' di dignità, cosa che domenica è mancata".

Tardelli ha poi messo in luce una riflessione importante: "Non è che la Juventus non abbia investito sul mercato, ma i giocatori acquistati non stanno rendendo che ci si aspettava. E intanto giocatori come Kean e Fagioli stanno facendo bene con la Fiorentina, così come Miretti al Genoa. Questo dovrebbe far riflettere".