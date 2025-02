Tanto rumore per nulla: adesso la Fiorentina deve ritrovare Comuzzo

Per Comuzzo, reduce da un mercato movimentato con il corteggiamento del Napoli e la scelta di restare a Firenze, sarà fondamentale ritrovare continuità e dimostrare il valore che gli aveva garantito la chiamata in Nazionale lo scorso novembre. La Fiorentina ha bisogno di una difesa più solida e ritrovare il miglior Comuzzo potrebbe essere la chiave per tornare competitivi sia in Italia che in Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.