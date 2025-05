Stupore e incredulità in casa Fiorentina. E i tifosi “sognano” Sarri, ma invano

Un fulmine a ciel sereno. Così è stata accolta al Viola Park la notizia delle dimissioni di Palladino. Dimissioni che, fa sapere la Fiorentina, ancora non sono ufficiali: un vero e proprio faccia a faccia non c'è stato. È successo tutto nella giornata di ieri, mentre l'allenatore (che è stato al Viola Park per l'ultima volta lunedì sera, in occasione della semifinale Primavera tra Fiorentina e Roma) era fuori città, la dirigenza si trovava negli uffici del centro sportivo di Bagno a Ripoli: tutti presenti, il Dg Alessandro Ferrari, il Ds Daniele Pradè e il Dt Roberto Goretti.