Stramaccioni si travesta da eroe: in vacanza salva due ragazze in mare

L'ex allenatore dell'Inter Stramaccioni: "Una delle due ragazze era in stato di shock, pensava di morire, ma non chiamatemi eroe"

Il 28 luglio Andrea Stramaccioni si trovava in vacanza con la famiglia sul Gargano, in Puglia, nella Baia di Sfinale, più o meno a metà tra Peschici e Vieste, quando a un certo punto ha percepito qualcosa di strano lungo la riva. Non ci ha pensato due volte, grazie al sangue freddo ha tirato fuori dal mare due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni. La guardia costiera italiana lo ha premiato con una maglia simbolica, quella rossa dei bagnini. Così racconta l'episodio Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport: