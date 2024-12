Stop alle polemiche e testa al Portogallo. Stavolta il turnover sarà più soft

Dopo la sfida del Dall'Ara la Fiorentina riparte, cercando di lasciarsi alle spalle gli strascichi della polemica Italiano-Pradè. La squadra dopo un giorno di riposo inizierà a preparare la gara di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Una gara importante per il continuo di tutta la manifestazione. Per questo Palladino, secondo la Nazione, sarà più soft con il turnover e alcuni titolari saranno in campo in Portogallo. Anche perchè l'Udinese arriverà al Franchi lunedì, quindi i viola avranno un giorno di riposo in più sulle gambe