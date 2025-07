Sottil o Fortini a destra? CorSport: “Se Pioli li boccia, ecco l’offerta per Zortea”

Durante il ritiro al Viola Park, Stefano Pioli sta osservando da vicino i giocatori a disposizione, con particolare attenzione al centrocampo e alla fascia destra. Una delle novità tattiche è l’esperimento di Riccardo Sottil come esterno a tutta fascia, per valutare se possa rappresentare un’alternativa utile a Dodò in una stagione densa di impegni. Anche Niccolò Fortini è sotto esame: appena rientrato in gruppo dopo problemi muscolari, è al lavoro per ritrovare la condizione fisica ottimale.