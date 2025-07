Sottil nel mirino del Bologna: possibile obiettivo in caso di addio di Ndoye

Il Bologna si guarda attorno in caso di partenza di Ndoye. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi sul taccuino del club felsineo figura anche Riccardo Sottil, esterno offensivo della Fiorentina, che resta un profilo molto gradito alla dirigenza rossoblù in caso di partenza di Dan Ndoye. Lo svizzero non ha chiesto la cessione, ma il richiamo della Premier League inizia a farsi sentire, anche grazie ai racconti del connazionale e amico Joshua Zirkzee, che in Inghilterra potrebbe trasferirsi a breve.