Sottil ed il nuovo ruolo da vice-Dodò. Fortini sarà il suo avversario

Si profila un'estate tutta da decifrare per Riccardo Sottil. Dopo il deludente prestito al Milan, l'esterno tornerà alla Fiorentina, dove lo attende Stefano Pioli. Il tecnico per lui ha pensato ad una nuova posizione, come scrive il Corriere dello Sport. Da ala in un 4-3-3 ad esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Pioli ripartirà da questo modulo, e Sottil sarà la riserva di Dodò