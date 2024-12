Sottil è l’uomo della Conference, adesso punta al rinnovo

Riccardo Sottil, da questa stagione sembra esser rinato, e tutto grazie alla fiducia di mister Palladino. L'esterno viola adesso è continuo e decisivo; spesso determinante, anche e soprattutto subentrando per andare a occupare il ruolo che era diventato di Edoardo Bove. Ma non per questo Riccardo si è scomposto più di tanto, e la differenza con le stagioni passate in questo caso l’ha fatta l’essersi fatto trovare pronto al momento della chiamata.