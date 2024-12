Sottil e Fiorentina incontenibili. Il Lask è stato solo una formalità

L’Europa sorride ai viola, che danno continuità ai risultati positivi, dimostrando quanto sia fondamentale l’approccio mentale contro una formazione nettamente inferiore ma che la Fiorentina ha saputo dominare dall’inizio alla fine senza mai abbassare il ritmo. Sorrisi per Sottil, Ikonè, Richardson, Mandragora e Gudmundsson ma in generale per tutta la squadra attesa, in Conference, dall’ultima trasferta tra una settimana in casa del Vitoria Guimaraes.