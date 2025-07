Sottil e Beltran non hanno offerte. CorSport: “Ecco quando deciderà Pioli”

Cosa farà Pioli con Beltran e Sottil?

Redazione VN 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 10:50)

Tra i giocatori ancora in bilico nella rosa della Fiorentina ci sono Riccardo Sottil e Lucas Beltran, entrambi in una sorta di "limbo". Nonostante il club abbia aperto alla possibilità di cederli, la mancanza di offerte concrete li tiene per ora nel gruppo a disposizione di Pioli. Il tecnico li sta osservando con attenzione e si prenderà ancora una o due settimane prima di decidere se farli rientrare stabilmente nel progetto tecnico o avallarne la partenza.

Nel frattempo, è stata ufficializzata la cessione in prestito di Lorenzo Amatucci al Las Palmas, in Segunda División spagnola. Il centrocampista classe 2004 parte con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ma con diritto di contro-riscatto da parte della Fiorentina a 500mila euro. Si tratta del terzo prestito per Amatucci, dopo le esperienze con Ternana e Salernitana, e di un'altra uscita dal Viola Park per un ex Primavera che ha avuto solo brevi esperienze con la prima squadra.

Anche il difensore argentino Lucas Valentini è vicino a una nuova partenza, probabilmente ancora in direzione Verona. A differenza di altri esuberi, Valentini si è allenato regolarmente con il gruppo per tutta la settimana, ma la sua esclusione dal test in famiglia contro la Primavera lascia presagire una cessione imminente. Anche per lui è previsto un diritto di riscatto a favore del club acquirente, mentre la Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita, tutelandosi in caso di esplosione del giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.