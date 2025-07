Sorrisi, abbracci e lavoro: è il solito Stefano Pioli

Sorrisi e parole Per Pioli intanto è già una full immersion. Di sorrisi, abbracci e lavoro. Ieri è arrivato al Viola Park, ha pranzato con i dirigenti con cui ha continuato a tracciare le linee di mercato e poi ha spiegato il suo gioco: «Vogliamo creare una Fiorentina competitiva che giochi un calcio, non so se divertente, ma che sicuramente piaccia a noi e che vada ad affrontare ogni gara con grande determinazione per tenere alti i nostri colori».