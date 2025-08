Sohm il colosso del centrocampo: con il Manchester United il primo test

Delle quattro amichevoli giocate in queste settimane estive dalla Fiorentina è arrivata un’indicazione che più delle altre ha spinto la società ad intervenire sul mercato: la mancanza di un certo equilibrio a centrocampo. Ecco dunque che Simon Sohm è arrivato a Firenze proprio per aumentare i chili di un reparto che può contare su giocatori sì di qualità.

Il centrocampista classe 2001 è arrivato ieri in città nel primo pomeriggio. Una breve visita al Viola Park dove ha potuto dare una prima occhiata alle strutture che lo accoglieranno e scambiare due chiacchiere col dg Alessandro Ferrari, poi l’arrivo in centro per le visite mediche prima della firma sul contratto. Sohm partirà alla volta dell’Inghilterra fra oggi e domani ed è possibile che Stefano Pioli possa concedergli almeno uno scampolo di partita nell’amichevole di lusso di Old Trafford contro il Manchester United questo sabato. E sarà interessante capire come vorrà impiegarlo il tecnico. Lo scrive La Repubblica