Sohm e la 7, Nazione: “Non dovrebbe essere complesso fare meglio dei predecessori”

La Nazione si sofferma sulla presentazione di Simon Sohm

Redazione VN 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 10:04)

Simon Sohm, centrocampista svizzero classe 2001, si è presentato alla Fiorentina mostrando subito personalità e sicurezza, dichiarando che il suo obiettivo è aiutare la squadra e segnare più gol possibile, senza farsi influenzare dal costo della sua cessione dal Parma. Cresciuto a Zurigo, dove è stato il primo 2001 a esordire in campionato e spesso capitano nelle Under, Sohm vede in Firenze una nuova sfida da affrontare con ambizione.

Durante l’amichevole contro il Manchester United, ha evidenziato le sue doti da moderno centrocampista box-to-box, mettendo in mostra corsa, resistenza e precisione nei passaggi e nei tiri. Ha dichiarato di essersi subito trovato a suo agio e di apprezzare il progetto della Fiorentina, pronto a dare il massimo sia in fase offensiva che difensiva secondo le indicazioni del mister.

Sohm guarda anche agli obiettivi del club: vuole contribuire al successo in tutte le competizioni, in particolare alla Conference League, e intende fare bene con la maglia numero 7, ereditata negli ultimi anni da giocatori come Sottil, Jovic, Callejon e Ribery. Viste le premesse, fare meglio di chi lo ha preceduto non dovrebbe essere troppo complesso. Lo scrive la Nazione.