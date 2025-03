Si torna ad Atene, una ferita aperta. Stavolta il finale deve essere diverso

La sfida contro il Panathinaikos di stasera non solo è fondamentale per il cammino europeo della Fiorentina, ma anche per dimenticare, almeno in parte, la finale della scorsa stagione. I viola, come ricorda il Corriere Dello Sport, tornano sul luogo del delitto, dopo appena 281 giorni. Di quella squadra non sono rimasti in molti, ma come ha detto Palladino, Atene è ancora una ferita aperta. Il tifo viola non ha ancora superato la sconfitta contro l'Olympiakos, mentre quelle della stagione precedente contro Inter e West Ham erano state più accettabili. Quella sera qualcosa è andato storto, chi doveva fare la differenza non la fece. Il gruppo storico stasera avrà una motivazione in più