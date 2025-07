Si avvicina il Pioli-day: ecco la data del ritorno a Firenze del tecnico

Il cosiddetto Pioli-Day è sempre più vicino. Dopo la rescissione completata con l'Al-Nassr , il tecnico è pronto a tornare alla Fiorentina dopo una lunga attesa, dettata anche da situazioni burocratiche ed economiche. Domani - ricorda il Corriere Fiorentino - scadranno i sei mesi più un giorno di residenza in Arabia affinché scattino i benefici fiscali e da lì ogni giorno sarebbe buono per rientrare. E allora la data buona potrebbe esserci: giovedì 10 luglio , giorno in cui Pioli sbarcherà a Firenze, con presentazione il 12 o il 14.

Finalmente insieme

Sarà l'occasione di incontrarsi finalmente da vicino dopo aver intrattenuto rapporti lunghi e a distanza, per guardarsi negli occhi in maniera diretta. Molta della programmazione è già in atto, tra una settimana sarà tutto dal vivo. Nello staff dovrebbe esserci Andrea Tarozzi come vice, fra le novità attese. Pioli troverà tutto diverso, ma vecchie abitudini: come quella di vivere la città e lavorare in serenità. È tutto pronto per la seconda era.