Sgravi fiscali e nuovi fondi: così cambia il futuro del Franchi, ma non solo

La settima commissione del Senato ha approvato una risoluzione per riformare il calcio italiano, con l'obiettivo di rilanciarlo su tre fronti: migliorare la crescita sportiva dai settori giovanili ai professionisti, ridurre l’indebitamento dei club e incentivare il rinnovo degli impianti sportivi. Se trasformata in norme concrete, questa iniziativa potrebbe portare benefici anche agli stadi toscani, molti dei quali sono strutture obsolete di proprietà pubblica.

In Toscana, oltre al Franchi di Firenze, attualmente in fase di ristrutturazione ma con finanziamenti incompleti, altri stadi necessitano di interventi urgenti. Il Castellani di Empoli ha avviato un progetto di riqualificazione, mentre ad Arezzo è stato presentato un piano da 28 milioni per ristrutturare il Comunale. A Pisa, il presidente Corrado sta trattando con il Comune per acquistare e rinnovare l’Arena Garibaldi, in vista della possibile promozione in Serie A.