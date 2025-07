Sette centrali per tre posti, Repubblica: “Troppi in organico, le cessioni…”

Stefano Pioli fa i conti in casa. A livello difensivo si ritrova in rosa ben sette centrali per tre posti e sicuramente il reparto arretrato è uno di quelli in cui serve maggiormente snellire. Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri sono il terzetto collaudato, cui si aggiungono Pongracic (ottimo perché in grado di svariare in tutte le posizioni), oltre al neo-arrivato Viti e al giovane Kospo. Sicura cessione quella di Valentini , ma la Fiorentina farà una riflessione.

Troppi esuberi

In ogni caso, sottolinea Repubblica, c'è davvero troppa abbondanza in tutti i reparti. Al momento i presenti sono decisamente in sovrannumero e ci sono gli esuberi che andranno ceduti, ma non solo. Ikoné, Barak, Sabiri, giusto per fare un esempio, si allenano in solitaria, Nzola e Brekalo non sono invece ancora nemmeno tornati. Molti sono in gruppo sapendo di non restare: ora fra gli obiettivi della dirigenza c'è anche quello di alleggerire il monte ingaggi con le cessioni.