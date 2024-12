La Fiorentina punta forte sul pieno recupero di Gudmundsson, sognando di rivederlo ai livelli del suo periodo al Genoa, dove era decisivo. Al momento, potrebbe essere impiegato come alternativa a Beltran o sulla sinistra, dove Sottil sta dando buone prestazioni. La strategia per reintegrarlo è in corso, e la squadra confida nelle sue qualità per il futuro. Lo riporta La Nazione.