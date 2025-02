Sereno e concentrato: Palladino sposta il focus solo sul Como

Per la sfida di domani, Palladino avrà diverse opzioni, ma dovrà fare a meno di Adli per infortunio e di Kean per squalifica. Recuperati invece Pablo Marí e Cataldi, mentre Gudmundsson, dopo una settimana complicata per una tonsillite, sta tornando in forma. Senza Kean, il tecnico pensa di adattare Zaniolo come centravanti, con Beltran alle sue spalle e Fagioli in mediana. Non esclude un cambio di modulo a gara in corso, valutando il 3-5-2 grazie alla maggiore disponibilità di difensori, tra cui Comuzzo, che potrebbe essere impiegato come terzino destro.