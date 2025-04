Senza Kean, giocando bene e contro una “piccola”: Fiorentina, 3 punti pesanti

La vittoria per 2-1 della Fiorentina sul campo del Cagliari ha un valore che va oltre i tre punti, sia per la rimonta realizzata — prima volta dal 22 settembre — sia per il contesto difficile in cui è maturata: senza Moise Kean, dopo una trasferta complicata e contro dirette rivali che avevano già vinto. Palladino ha ricevuto i complimenti del presidente Commisso e ha sottolineato come il gruppo abbia risposto con cuore, grinta e qualità, mostrando di non cercare alibi. Il successo è stato dedicato a Kean, assente per motivi familiari, e ai tifosi viola, rimasti lontani da Cagliari ma attesi in massa al Franchi per la prossima sfida contro l’Empoli.