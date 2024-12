Senza Bove Palladino corre ai ripari. Tutte le idee per sostituirlo in campo

Idea Sottil, oppure...

Mercoledì in Coppa Italia ha giocato Sottil in quel ruolo, che è però un attaccante in tutto e per tutto. Con lui serve un centrocampista in meno. Contro l'Empoli era però squalificato Mandragora, che ha passo, consistenza ed esperienza e potrebbe essere un'idea. Meglio di Richardson, possibile ulteriore alternativa.