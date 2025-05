Sentite Repubblica: “Fiorentina a tratti esaltante. Ma i cambi di Palladino… “

Nella ripresa, però, i ritmi si abbassano e la Fiorentina perde brillantezza. L’uscita di Adli e poi quella di Fagioli – sostituito da Folorunsho – lasciano il centrocampo privo di idee e struttura. De Gea tiene in piedi la squadra con un'altra parata spettacolare su Antony, ma ai supplementari il Betis colpisce con una ripartenza letale: Ruibal lancia Antony, che serve Ezzalzouli per il definitivo 2-2. Il sogno europeo sfuma così, tra la delusione e gli applausi del Franchi. Ora resta solo il campionato per cercare un’altra chance in Europa. Lo scrive Repubblica Firenze.