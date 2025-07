Sentite la Nazione: “La Fiorentina sta facendo meglio di Inter, Juventus e Milan”

Il contrasto con altre big italiane è netto. Napoli resta competitiva, e il progetto Roma, con Gasperini in panchina, rappresenta una scommessa stimolante. Tuttavia, Juventus, Lazio, Milan e Inter vivono momenti complicati: la Juve deve risolvere situazioni spinose come quella di Vlahovic e affronta il dopo-Allegri con Tudor, ma avrebbe preferito Conte. La Lazio è bloccata da problemi finanziari che costringono a vendere prima di comprare, causando malumori persino in Sarri. Il Milan tenta il rilancio con Allegri, ma il rischio di tensioni è alto, mentre l’Inter prova con Chivu a voltare pagina dopo le delusioni recenti e sotto l’ombra del fair play finanziario.

Anche l’Atalanta, che ha salutato Gasperini, apre un nuovo ciclo con Juric, scelta vista come un’incognita più che una certezza. In questo scenario di incertezza generale, la Fiorentina si distingue per stabilità, chiarezza di idee e una progettualità concreta. Il club viola non si propone più come semplice outsider: ha le basi per ambire seriamente alle posizioni di vertice. Firenze, insomma, non aspetta un colpo di fortuna, ma punta a conquistare il proprio posto tra le grandi per meriti sportivi e programmazione. Lo scrive la Nazione.