Sentite Gazzetta: “Fiorentina ambiziosa. Punta il giardino Champions League”

Oggi alle 18.30 inizia ufficialmente la Serie A. La Gazzetta dello Sport si è soffermata su tutti i club italiani, cercando di capire obiettivi e speranze. Ecco l'analisi intorno alla Fiorentina di Stefano Pioli:
Punta il giardino Champions anche l'ambiziosa Fiorentina di Pioli che, forte di un buon mercato, ha già dato segnali di buona crescita. La Roma, al contrario, è stata frenata da un mercato lento e pasticciato. Gasperini, che fonda tutto sull'attacco, non ha potuto allenare le punte esterne che aspettava e stasera debutterà all'Olimpico nervosetto. Ma il trapianto del furore agonistico del Gasp nella Capitale resta il progetto tecnico più intrigante. Nell'anno del Mondiale seguiamo i nostri giovani bomber: Lucca, lanciato dall'infortunio di Lukaku; il ritrovato Scamacca; Kean, che ha già cominciato a segnare; accanto a lui, Piccoli che cerca la stagione della svolta, come Colombo, Camarda, Pio Esposito... Scatenate l'inferno, ragazzi, il c.t. Gattuso vi guarda.
