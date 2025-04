Era follia, adesso è certezza: Mandragora indispensabile per Raffaele Palladino

Rolando Mandragora sta vivendo una primavera straordinaria, diventando protagonista assoluto della Fiorentina sia in termini di qualità estetica che di sostanza. Dal 2 febbraio, il centrocampista ha messo a segno 6 gol e 4 assist in 16 partite, trasformandosi da elemento oscuro a uomo decisivo, capace di incidere ogni 132 minuti. Il gol in rovesciata contro l’Empoli è stato l’emblema della sua crescita: non un episodio isolato, ma la conferma di un giocatore che sta plasmando il finale di stagione viola con continuità e concretezza.