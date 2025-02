Segna Gudmundsson e Palladino sorride: il calo sembrava preventivato

Una Fiorentina in calo nel secondo tempo, difende il vantaggio e porta a casa i tre punti

Il vantaggio consente alla Fiorentina di coprirsi e ripartire. Quando Miretti perde un pallone banale e Gosens fugge per innescare il raddoppio di Gudmundsson, Palladino probabilmente sorride perché immagina il calo della ripresa, fisico e anche mentale. Due gol sembrano un margine abbastanza rassicurante.

E in effetti è sufficiente perché, nonostante si percepisca la paura viola, il Genoa ci mette tanta grinta ma poca qualità e, nonostante un numero maggiore di tiri complessivi, angoli e possesso palla, non costruisce abbastanza per pareggiare. Solo una volta negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha conquistato più punti dopo 22 partite: dato da ricordare anche quando si evidenziano le difficoltà dell'ultimo periodo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.