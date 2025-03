“Se ci fosse stato De Gea… “. Il grande dubbio di Palladino, chi gioca giovedì?

Palladino davanti a un bivio: giovedì prossimo chi gioca in porta?

La scelta di Palladino di schierare Terracciano al posto di De Gea contro il Panathinaikos era stata annunciata con decisione, ma si è rivelata un rischio che ha pesato sul risultato. Il portiere, lontano dal campo da mesi, ha vissuto una serata difficile, con responsabilità parziali sul primo gol e una grave papera sul secondo, che ha complicato la gara della Fiorentina. Una decisione che aveva già acceso il dibattito prima del match e che ora si trasforma in un nodo cruciale per il tecnico.

Il problema, più che nella prestazione di Terracciano, è stato nella gestione della pressione: l'alternanza tra i portieri, sebbene legittima per equilibrare la squadra, può diventare un'arma a doppio taglio quando incide negativamente sui risultati. Il portiere ha provato a reagire, ma gli errori e le inevitabili critiche lo hanno messo ulteriormente in difficoltà, trascinando con sé anche la Fiorentina in una serata già complicata.