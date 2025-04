Scommesse: l’arbitro indagato doveva dirigere la Fiorentina U18 domani

Pietro Marinoni, l'arbitro sospeso nell'inchiesta per le scommesse, doveva arbitrare la Fiorentina under 18 domani, designato per Monza-Fiorentina. Lo scrive e ne dà notizia Repubblicanell'articolo dedicato alla vicenda processuale della procura di Milano. Il fischietto, della sezione di Lodi, stava ancora regolarmente arbitrando. Quando il suo nome ieri è apparso in questo mare di fango, i vertici arbitrali lo hanno sospeso.