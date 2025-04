Repubblica: scommesse, ecco cosa rischiano Fagioli e Zaniolo

Per quanto riguarda la giustizia sportiva, "Zaniolo nel 2023, insieme a Tonali, fu raggiunto nel ritiro di Coverciano con la nazionale dalla notifica degli atti di indagine. Avendo però dimostrato di non aver mai scommesso su partite di calcio non fu giudicato perseguibile dalla procura della Figc e non è incorso in nessuna sanzione o squalifica. Adesso, soltanto se la nuova indagine portasse da un punto di vista ordinario nuovi elementi utili a riaprire il discorso relativo alla giustizia sportiva Zaniolo potrebbe rischiare una squalifica dal campo, ma trattandosi di scommesse non relative al calcio non dovrebbe verificarsi la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva, quello che vieta ai calciatori di scommettere su partite di calcio e che prevede squalifiche non inferiori a tre anni e ammende non inferiori a venticinquemila euro".