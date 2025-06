Schroffenegger: “Fermata da un pneumotorace, ma ora sono più forte”

Ricordate l'ex portiere della Fiorentina Katja Schroffenegger ? Oggi, a 34 anni, è una calciatrice del Como Women e della Nazionale, ma alle pagine di Repubblica racconta una storia che la riguarda da vicino e che l'ha vista rientrare da poco in seguito a un lungo stop. Nel settembre 2024 si era operata al tendine d'Achille e a gennaio aveva ripreso gli allenamenti, ma a un certo punto le è mancato il fiato, letteralmente: "Non sono in grado di continuare, ho male al petto, non riesco a parlare e pensavo di avere un infarto". Niente di tutto questo, si tratta di uno pneumotorace, tradotto un buco nel polmone: serve operare.

Momenti duri, ma solo un ricordo

In carriera aveva già avuto infortuni: polso destro, pollice destro, crociato anteriore, poi il tendine d'Achille. "Per un mese non mi giravo nel letto, dormivo seduta e potevo solo soffiare su delle palline. Non ho mai parlato con nessuno di ciò che mi era capitato, pensavo solo a riprendermi" racconta. Oggi, però, Schroffenegger ha voluto dare una testimonianza utile per chi ha lo stesso problema: "Ciò che mi ha fatto più soffrire è stata la mancanza di informazioni, nessuno con cui scambiare esperienze". Oggi, fortunatamente, tutto è alle spalle: "Sono tornata a giocare cambiata nella testa e più padrona di me stessa. Ho ancora sogni cui non voglio rinunciare". Il portiere ha fatto parte della spedizione azzurra pur senza poter giocare in Nations League e ci spera: "Il mio percorso forse andrebbe valutato diversamente. Non sarò la giocatrice ad aver vinto di più né quella con più medaglie, ma sono certamente l'ultima a mollare" conclude.