Scambio Kouamé-Sanabria: l’accordo tra Fiorentina e Torino è ancora in ghiaccio

"La trasferta di Firenze sarebbe invece potuta essere l’occasione per chiudere lo scambio tra Kouamé e Sanabria. E invece il confronto non ha ancora prodotto le proverbiali strette di mano. Restando sulle corsie esterne, da rimpolpare con il passaggio al 4-2-3-1, è stata rapido l’avvio della trattative per Under del Fenerbahce, però anche qui va compiuto lo scatto decisivo. Vagnati ufficialmente frena - anche maldestramente - ma sa bene che prima del Cagliari dovrà chiudere un colpo. Tali sarebbero Beto (occhio alla Roma, qui), Under o Casadei, mentre Kouamé sarebbe un rinforzo. Anche perché venerdì si giocherà al Grande Torino: non basterà un arrivo dal mercato a spegnere la contestazione, ma è chiaro che l’arrivo di “un” Beto sposterebbe l’energia del tifo, facendo sì che al centro dei confronti venga questa volta messo il nuovo centravanti e non il presidente".