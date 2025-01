Scambio Kouamè-Sanabria, domenica l’occasione giusta. Ci prova anche l’Empoli

Fiorentina-Torino sarà l'occasione giusta per parlare dello scambio Kouamè-Sanabria. La trattativa potrebbe sbloccarsi

Negli ultimi giorni uno scambio a preso quota sull'asse Torino-Firenze. I granata cercano un jolly offensivo da assicurare a Vanoli, mentre i viola una punta di scorta affidabile. Per questo la trattativa Kouamè-Sanabria potrebbe scldarsi. Come scrive Tuttosport settimana prossima lo scambio potrebbe concretizzarsi. Domenica è l'occasione giusta, e dopo la partita le parti torneranno a parlarsi. Per adesso sarebbe stato vano il tentativo dell'Empoli di tornare sull'ivoriano