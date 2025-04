La febbre per la semifinale di Conference League tra Fiorentina e Betis Siviglia sta già salendo. E mentre i tifosi si stanno organizzando per seguire la squadra a Siviglia, la maggior parte nella giornata di ieri si è voluta accaparrare il biglietto per la sfida di ritorno, in programma al Franchi giovedi 8 maggio alle 21. LE INFO SUI BIGLIETTI Ad ora, le lunghe code virtuali, registrate per gran parte della giornata, hanno fruttato la vendita di ben 10.000 biglietti, polverizzati in pochissime ore. Logico pensare che si arriverà presto al sold out, che attualmente è posizionato intorno ai 23.500 spettatori. Lo riporta La Nazione.