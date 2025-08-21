L'ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle outsider della Serie A, tra cui la Fiorentina di Pioli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sacchi: “La Fiorentina con Pioli punta a entrare nel gruppo di testa”
La Gazzetta dello Sport
Sacchi: “La Fiorentina con Pioli punta a entrare nel gruppo di testa”
L'opinione dell'ex tecnico sulla Fiorentina di Stefano Pioli.
"L'Atalanta ha avviato la ricostruzione. Dopo il regno di Gasp, ha scelto Juric. Bisogna dargli il tempo di entrare nella testa dei giocatori. II Bologna è forte, solido, determinato. Gioca un bellissimo calcio, lo ha dimostrato vincendo la Coppa Italia, e Vincenzo Italiano è un bravissimo allenatore di cui, secondo me, si parla poco. La Fiorentina, con Pioli, punta a entrare nel gruppo di testa. Ce la può fare, soprattutto se Kean proseguirà nel suo percorso di crescita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA