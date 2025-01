Sacchi: “Dopo Firenze ho chiamato Conte. Ecco cosa gli ho detto”

"Il primo posto, la personalità, il modo con cui il Napoli gioca: quello di Conte è un vero capolavoro. Domenica, dopo il 3-0 con la Fiorentina l’ho chiamato per dirgli: sei uno dei più bravi di tutti. Non si può rimanere che colpiti dal modo con cui questo Napoli ha vinto a Firenze ed è arrivato fino in cima al campionato. Ci sono divertimento ed emozioni"