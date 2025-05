Roma, occhi su Gosens: l’esterno viola piace a Gasperini

La Roma punta su Robin Gosens per rinforzare le fasce in vista dell’arrivo di Gasperini: l’ex Atalanta potrebbe lasciare la Fiorentina.

In attesa di definire l’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, la Roma comincia a muovere le prime pedine sul mercato per costruire una squadra a immagine e somiglianza del tecnico di Grugliasco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma guarda con attenzione anche agli esterni, fondamentali nel sistema di Gasperini. Un nome che torna prepotentemente in auge è quello di Robin Gosens, oggi alla Fiorentina. L’esterno tedesco, reduce da una stagione non esaltante in viola e incerto sul progetto post-Palladino, resta un profilo graditissimo a Gasp, che ne conosce pregi e caratteristiche avendolo plasmato ai tempi dell’Atalanta. Il feeling tecnico e umano tra i due è noto e potrebbe facilitare un eventuale trasferimento nella Capitale.