Roma-Fiorentina, la probabile formazione: regista o mezzala, occasione Richardson

Dopo la partita contro il Betis, arriva un'altra gara fondamentale per la corsa europea della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questa sera la squadra viola sfida la Roma di Ranieri che non perde da dicembre e che si trova sopra in classifica di solo un punto. Le forze vanno gestite, perché giovedì arriva un avversario forte con un risultato da ribaltare, ma Palladino non vuole lasciare nulla al caso.