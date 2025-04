Robin Gosens torna ad allenarsi: nel mirino c’è il Cagliari

Col Celje la Fiorentina si gioca tutto, per questo potrebbe tornare De Gea, così come in difesa sarà di nuovo l'ora di Comuzzo in virtù dell'assenza di Pablo Marí fuori lista Uefa. Emergenza sulla fasce per via della squalifica di Dodo e Moreno, e i problemi fisici di Parisi e Gosens. A proposito di squalifiche: assente anche Zaniolo. In attesa di capire se i mille tagliandi messi a disposizione per gli sloveni saranno venduti tutti, si registra una buona risposta in curva. Lo scrive il Corriere dello Sport.