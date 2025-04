Rivolti all’attacco e liberi di mente: la Fiorentina non può sbagliare domani

Per supportare Kean, Palladino vuole una squadra più aggressiva e compatta in avanti. Gudmundsson dovrà restare vicino al centravanti invece di arretrare troppo, mentre Beltran e Zaniolo restano opzioni valide, specie il secondo se si vuole aggiungere fisicità e impatto atletico. Serve una Fiorentina libera mentalmente e determinata, come già vista contro Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta, ma che ha deluso contro Monza, Venezia, Parma ed Empoli. Per inseguire l’Europa, serve un cambio di passo.